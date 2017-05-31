HP, Lenovo и ASUS первыми выпустят ПК с Windows 10 на Snapdragon 835

На выставке Computex 2017, которая проходит с 30 мая по 3 июня в Тайбэе, компании Microsoft и Qualcomm назвали первых производителей, которые собираются выпустить ПК с операционной системой Windows 10 на базе платформы Snapdragon 835. Ими стали ASUS, HP и Lenovo.





Как обещают компании, Snapdragon 835 обеспечит устройства устойчивостью к нагреванию и большей энергоэффективностью, позволяя создавать безвентиляторные конструкции с более длительным сроком службы батареи. Этого удалось достичь благодаря преимуществам технологии 10-нм техпроцесса. Обещана до 50% более долгая автономная работа по сравнению с обычными x86-ноутбуками и планшетами.

Со встроенным гигабитным LTE-модемом Snapdragon X16, устройства смогут поддерживать пиковую скорость загрузки до 1 Гбит. Также мобильная платформа для ПК Snapdragon 835 обеспечивает поддержку 2x2 802.11ac MU-MIMO для соединения по Wi-Fi в движении.