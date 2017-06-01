Стартовали продажи обновленного игрового ноутбука Acer Aspire V Nitro в России

Компания Acer сообщила о начале продаж в России обновленного игрового ноутбука Aspire V Nitro. Он довольно тонок для геймерской модели и представлен в версиях с дисплеями диагональю 15,6 и 17 дюймов.





17-дюймовая модель Aspire V 17 Nitro Black Edition опционально поставляется со встроенной технологией отслеживания движения глаз Tobii, которая обеспечивает в игре навигацию и управление взглядом.





Aspire V Nitro 15 и V Nitro 17 оснащаются 15,5-дюймовым и 17,3-дюймовым IPS-дисплеями с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей) или 4K Ultra HD (3840 x 2160 пикселей), процессорами Intel Core i5-7300HQ или i7-7700HQ седьмого поколения Kaby Lake, графикой NVIDIA GeForce GTX 1060 или GTX 1050 Ti, до 16 ГБ оперативной памяти с возможностью расширения до 32 ГБ, до 512 ГБ на твердотельном накопителе, есть также опции с HDD.





Ноутбук получил порты USB 3.1 Gen 2 с Thunderbolt 3 и DisplayPort через USB Type-C, а также пару USB 3.0 и USB 2.0, Ethernet и HDMI. В трекпад встроен сканер отпечатков пальцев для Windows Hello.

Acer Aspire V 15 Nitro и V 17 Nitro Black Edition поступили в продажу по рекомендованной розничной цене от 89 990 рублей.