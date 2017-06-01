Обновленный геймерский ноутбук Acer Predator 17 X вышел в России

Компания Acer объявила о начале продаж обновленного Predator 17 X в России. Модель позиционируется как мощный игровой ноутбук с производительностью уровня настольного ПК.


Напомним, Acer обновила Predator 17 X к январской выставке CES 2017. Он стал еще мощнее, получив процессоры Intel Core i7 7-го поколения (архитектура Kaby Lake) и графический адаптер NVIDIA GeForce GTX 1080 с модулем видеопамяти 8 ГБ GDDR5X.


Acer Predator 17X оснащается 17,3-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD (1920 x 1080 пикселей) или 4K Ultra HD (3840 x 2160 пикселей) и поддержкой технологии NVIDIA G-Sync, обеспечивающей плавную передачу изображения. В его основе лежат процессоры Intel Core i7-7700HQ или i7-7820HK, а также до 64 ГБ оперативной памяти DDR4-2400. В качестве накопителей используются твердотельные накопители NVMe PCIe или три SSD SATA в массиве RAID 0, также доступна опция по установке винчестера.

Подсветка клавиатуры может настраиваться, в том числе, изменять цветовые зоны (всего четыре зоны) для различных игр или профилей. Также можно отметить четыре динамика и два сабвуфера. Из портов доступны Thunderbolt 3, четыре USB 3.0, DisplayPort, HDMI, Ethernet и аудиоразъем.

Обновленный геймерский ноутбук Acer Predator 17 X появился в продаже по рекомендованной розничной цене от 199 990 рублей.

Источник
Acer
Теги
Россия ноутбук ACER Acer Predator 17 X

Комментарии

Материалы по теме

21-дюймовый ноутбук Acer Predator 21 X с изогнутым дисплеем оценен в 630 тысяч рублей

13 января

5 лучших недорогих игровых ноутбуков: модели с NVIDIA GeForce GTX 1050/1050 Ti

27 января

7 лучших недорогих игровых ноутбуков

6 декабря 2016

Acer Chromebook 13 с процессором NVIDIA Tegra K1 появится в России в ноябре

6 октября 2014

CES 2017: Acer назвала цену 21-дюймового ноутбука Predator 21 X с изогнутым дисплеем

4 января

Dell представила портативные ноутбуки Latitude 11 для школьников и студентов

13 февраля
Из рубрикиНоутбуки и планшеты
Цифра дня: Сколько создатели приложений заработали в App Store?
Стартовали продажи обновленного игрового ноутбука Acer Aspire V Nitro в России
Wi-Fi в питерском метро заработает на всех линиях до конца 2017 года

Обсуждаемое

Жителя Сургута оштрафуют за покупку PS4 в Германии 86
10 приложений, которые нужно сразу установить на Android-смартфон 81
Незаменимых нет! Что купить вместо смартфонов Xiaomi, которые не пропускает таможня 80
Лучшие бесплатные антивирусы для Windows 60
Как выглядела и менялась Windows от первых до последних версий: 30 лет эволюции 46
Пользователи Яндекс.Такси заметили зависимость цен от телефона 33