Обновленный геймерский ноутбук Acer Predator 17 X вышел в России

Компания Acer объявила о начале продаж обновленного Predator 17 X в России. Модель позиционируется как мощный игровой ноутбук с производительностью уровня настольного ПК.





Напомним, Acer обновила Predator 17 X к январской выставке CES 2017. Он стал еще мощнее, получив процессоры Intel Core i7 7-го поколения (архитектура Kaby Lake) и графический адаптер NVIDIA GeForce GTX 1080 с модулем видеопамяти 8 ГБ GDDR5X.





Acer Predator 17X оснащается 17,3-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD (1920 x 1080 пикселей) или 4K Ultra HD (3840 x 2160 пикселей) и поддержкой технологии NVIDIA G-Sync, обеспечивающей плавную передачу изображения. В его основе лежат процессоры Intel Core i7-7700HQ или i7-7820HK, а также до 64 ГБ оперативной памяти DDR4-2400. В качестве накопителей используются твердотельные накопители NVMe PCIe или три SSD SATA в массиве RAID 0, также доступна опция по установке винчестера.

Подсветка клавиатуры может настраиваться, в том числе, изменять цветовые зоны (всего четыре зоны) для различных игр или профилей. Также можно отметить четыре динамика и два сабвуфера. Из портов доступны Thunderbolt 3, четыре USB 3.0, DisplayPort, HDMI, Ethernet и аудиоразъем.

Обновленный геймерский ноутбук Acer Predator 17 X появился в продаже по рекомендованной розничной цене от 199 990 рублей.