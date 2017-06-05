Apple обновила 12,9-дюймовый iPad Pro

На конференции для разработчиков WWDC 2017 (Apple Worldwide Developers Conference), которая пройдет в Сан-Хосе с 5 по 9 июня, компания Apple представила не только 10,5-дюймовый iPad Pro, но и обновила 12,9-дюймовый iPad Pro.





12,9-дюймовый iPad Pro, также как и 10,5-дюймовый, получил дисплей True Tone с расширенной цветовой гаммой, яркостью 600 нит и поддержкой технологии ProMotion, которая обеспечивает частоту обновления до 120 ГГц. Увеличилась и скорость отклика Apple Pencil, время задержки стало всего 20 миллисекунд.

В основе лежит шестиядерный процессор A10X Fusion с 64-битной архитектурой и 12 ядрами GPU. Также можно отметить селфи-камеру FaceTime на 7 Мп и основную камера 12 Мп с оптической стабилизацией изображения. Предусмотрена встроенная карта Apple SIM, поддержке сетей Wi-Fi 802.11ac и 4G LTE Advanced.

Планшет представлен в версии с 64, 256 и 512 ГБ встроенной флеш-памяти. Цена стартует от 58 990 рублей за 64 ГБ с поддержкой Wi-Fi и от 68 990 рублей за 64 ГБ с поддержкой Wi-Fi + Cellular.