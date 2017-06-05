Apple представила 10,5-дюймовый iPad Pro

На конференции для разработчиков WWDC 2017 (Apple Worldwide Developers Conference), которая пройдет в Сан-Хосе с 5 по 9 июня, компания Apple представила долгожданный 10,5-дюймовый iPad Pro, о котором ходило столько слухов.





Новая версия iPad Pro получила 10,5-дюймовый дисплей True Tone, который на 20% больше, чем у 9,7-дюймовой модели. При этом рамка дисплея уменьшена почти на 40%. Весит планшет менее 500 грамм. Экран поддерживает новую технологию ProMotion, которая обеспечивает частоту обновления до 120 ГГц. Увеличилась и скорость отклика Apple Pencil, время задержки стало всего 20 миллисекунд.





В основе лежит шестиядерный процессор A10X Fusion с 64-битной архитектурой и 12 ядрами GPU. Также можно отметить селфи-камеру FaceTime на 7 Мп и основную камера 12 Мп с оптической стабилизацией изображения. Предусмотрена встроенная карта Apple SIM, поддержке сетей Wi-Fi 802.11ac и 4G LTE Advanced.





iPad Pro 10,5 дюйма в цветах серый, розовый, золотистый и серебристый доступен по цене $649 в США и 46 990 рублей в России за 64 ГБ с поддержкой Wi-Fi и $779 в США и 56 990 рублей в России за 64 ГБ с поддержкой Wi-Fi + Cellular.







