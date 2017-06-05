Apple обновила линейку MacBook на Kaby Lake

На конференции для разработчиков WWDC 2017 (Apple Worldwide Developers Conference), которая пройдет в Сан-Хосе с 5 по 9 июня, компания Apple представила обновленную линейку ноутбуков MacBook.


Новые ноутбуки Apple перешли на свежие процессоры Intel Core седьмого поколения (архитектура Kaby Lake) — и 12-дюймовый MacBook и MacBook Pro. Также они получили твердотельные накопители ускоренные на 50%. 15-дюймовый MacBook Pro получил ускоренную стандартную графику. Кроме того, Apple освежила популярный MacBook Air, нарастив скорость процессоров.


Цены на 12-дюймовый MacBook стартуют от $1299, 13-дюймовый MacBook Pro без тачбара — от $1299, 13-дюймовый MacBook Pro с тачбаром — от $1299, 15-дюймовый MacBook Pro с тачбаром — от $2399. С сегодняшнего дня они доступны для предзаказа, продажи начнутся с 7 июня. 

Источник
Apple
Теги
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