ASUS готовит хромбук-перевертыш Chromebook Flip C213 за $350

Судя по всему, компания ASUS готовит к выпуску еще один компактный трансформируемый ноутбук на базе операционной системы Chrome OS. Модель под названием ASUS Chromebook Flip C213 начала появляться в списках онлайн-магазинов с возможностью оформить предварительный заказ по цене $349.


ASUS Chromebook Flip C213 оснащается 11,6-дюймовым сенсорным дисплеем с разрешением 1366 x 768 пикселей, который может откидываться на 360 градусов. В основе лежит простенький процессор Intel Celeron N3350, 4 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ на накопителе.


Модель выполнена в упрочненном дизайне и предназначена для нужд образования. Хромбук соответствует военному стандарту Mil-STD-810G по прочности и получил защищненую от пролива клавиатуру. Время автономной работы заявлено до 10 часов.


Источник
liliputing.com
Теги
ноутбук ASUS CHROME OS хромбук

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