Cемейный планшет Archos 133 Oxygen вышел в России

Компания Archos объявила о начале продаж в России планшета Archos 133 Oxygen. Напомним, изначально планшет дебютировал в сентябре на выставке IFA 2016 и позиционировался как устройство для развлечений в кругу семьи.


Archos 133 Oxygen с алюминиевой задней панелью оснащается 13,3-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), 5-мегапиксельной тыльной и 2-мегапиксельной фронтальной камерами. Аппаратной платформой стал восьмиядерный процессор Rockchip RK3368 с частотой 1,5 ГГц, 2 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD объемом до 128 ГБ. Емкость аккумулятора достигает 10 000 мАч, этого хватит на 5 часов просмотра видео. Работа производится под управлением операционной системы Android 6.0 Marshmallow.

Планшет Archos 133 Oxygen появился в продаже по рекомендованной производителем цене 13 499 рублей.

Источник
Archos
Теги
ANDROID планшет Россия ARCHOS Archos 133 Oxygen

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