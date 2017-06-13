Cемейный планшет Archos 133 Oxygen вышел в России

Компания Archos объявила о начале продаж в России планшета Archos 133 Oxygen. Напомним, изначально планшет дебютировал в сентябре на выставке IFA 2016 и позиционировался как устройство для развлечений в кругу семьи.





Archos 133 Oxygen с алюминиевой задней панелью оснащается 13,3-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), 5-мегапиксельной тыльной и 2-мегапиксельной фронтальной камерами. Аппаратной платформой стал восьмиядерный процессор Rockchip RK3368 с частотой 1,5 ГГц, 2 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD объемом до 128 ГБ. Емкость аккумулятора достигает 10 000 мАч, этого хватит на 5 часов просмотра видео. Работа производится под управлением операционной системы Android 6.0 Marshmallow.

Планшет Archos 133 Oxygen появился в продаже по рекомендованной производителем цене 13 499 рублей.