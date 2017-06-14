10,5-дюймовый iPad Pro получил двойку по ремонтопригодности

Умельцы известного ресурса iFixit разобрали новый 10,5-дюймовый планшет iPad Pro, продажи которого стартовали на днях. По большей части, внутри 10,5-дюймовый iPad Pro выглядит также как 9,7-дюймовая модель, которой он приходит на смену. В прочем несколько небольших изменений имеется.



Например, Apple закрепила кабели дисплея в середине, что делает вскрытие безопаснее. Разборка подтвердила также 4 ГБ оперативной памяти LPDDR4 на 1600 МГц от Micron Technology, а поставщиком накопителя выступает Toshiba.


Специалисты iFixit нашли новый планшет Apple крайне сложным для ремонта — по шкале ремонтропригодности он набрал всего 2 балла из 10 возможных. Для сравнения, оригинальный 12,9-дюймовый iPad Pro набрал 3 балла из возможных десяти, а 9,7-дюймовый iPad Pro и iPad Air 2 — те же 2 балла.

Источник
iFixit
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