Ноутбук для фанатов World of Tanks доступен в России

Компании MSI и Wargaming объявили о начале продаж в России специального «танкового» ноутбука для поклонников игры World of Tank. С 15 июня 2017 года ограниченная серия игрового ноутбука MSI GP62M World of Tanks Edition поступит в продажу, она будет доступна только в сети магазинов «М.Видео».





Как нетрудно догадаться, за основу взят игровой 15,6-дюймовый ноутбук MSI GP62M. Спецверсия доступна в трех конфигурациях по цене от 78 990 рублей. В базовую конфигурацию входит процессор Intel Core i5-7300HQ 2,5 ГГц, 8 ГБ оперативной памяти DDR4, графика NVIDIA GeForce GTX1050 2 ГБ, 128 ГБ SSD + 1 ТБ HDD. В старшую, за 89 990 рублей — процессор Intel Core i7-7700HQ 2,8 ГГц, 16 ГБ оперативной памяти DDR4, графика NVIDIA GeForce GTX1050 2 ГБ, 128 ГБ SSD + 1 ТБ HDD.

Первые 50 покупателей, заказавших и оплативших ноутбук в интернет-магазине mvideo.ru, получат в подарок игровые наушники SteelSeries Siberia v2 MSI Edition и игровую мышь SteelSeries Kinzu v3 MSI Edition. Кроме того, все покупатели получают игровой танк ИС-2, 2000 золота, 60 дней премиум-аккаунта в игре «World of Tanks» и другие игровые бонусы.