Razer обновила игровой ультрабук Blade Stealth

Компания Razer обновила свой игровой ультрабук Razer Blade Stealth. Ноутбук получил обновленный процессор, увеличенный дисплей и новый серый корпус.


Если ранее Razer Blade Stealth был 12,5-дюймовым, то теперь он оснащается 13,3-дюймовым сенсорным IGZO-дисплеем с разрешением QHD+ (3200 x 1800). Ноутбук базируется на процессоре Intel Core i7-7500U, 16 ГБ оперативной памяти, SSD с интерфейсом PCIe объемом 256 ГБ, 512 ГБ или 1 ТБ.


Размеры ноутбука составляют 321 х 206 х 13,1 мм, а вес — 1,33 кг. Предусмотрено два порта USB 3.0, Thunderbolt 3 (USB Type-C), HDMI 2.0, 3,5-мм аудиоразъем. Обновленный Razer Blade Stealth доступен по цене от $1399, продажи стартуют в июне 2017 года.

Источник
Razer
Теги
ноутбук Razer Razer Blade Stealth

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