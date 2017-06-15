Microsoft Surface Laptop и Pro доступны в международном масштабе

Компания Microsoft объявила о начале продаж ноутбука Surface Laptop и обновленного гибридного планшета Surface Pro в международном масштабе. Они стали доступны в 25 регионах по миру. Также моноблок Surface Studio появился в новых странах.







Ноутбук Surface Laptop начал продаваться в США, Австралии, Новой Зеландии, Австрии, Бельгии, Дании, Финляндии, Франции, Германии, Ирландии, Италии, Люксембурге, Нидерландах, Норвегии, Польше, Португалии, Испании, Швеции, Швейцарии и Великобритании. Флагманский гаджет Microsoft на базе Windows 10 S стоит как минимум 999 долларов в США и 979 фунтов стерлингов в Великобритании.





Обновленный Surface Pro — в США, Австрии, Австралии, Бельгии, Канаде, Китае, Дании, Финляндии, Франции, Германии, Гонконге, Ирландии, Италии, Люксембурге, Нидерландах, Новой Зеландии, Норвегии, Польше, Португалии, Испании, Швеции, Швейцарии, Тайване и Великобритании. 12,3-дюймовый планшет на базе процессоров Intel Kaby Lake стоит 799 долларов за базовую модель в США, не считая стилуса за 99 долларов. В Великобритании цена стартует от 799 фунтов стерлингов.

Моноблок Surface Studio, ориентированный на профессиональных пользователей, стал доступен для покупки в Австралии, Китае. Дании. Финляндии, Франции, Гонконге, Японии, Нидерландах, Норвегии, Швеции, Швейцарии и Великобритании. Цена стартует от 3000 долларов в США и 2999 фунтов стерлингов в Великобритании.