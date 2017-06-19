Высококлассный ультрабук ASUS ZenBook 3 Deluxe вышел в продажу

Компания ASUS начала продажи своего высококлассного ультрабука ZenBook 3 Deluxe. На данный момент он доступен в США в у различных онлайн-ритейлеров по цене от $1699.


Напомним, ноутбук отличается тонкостью и легкостью. ASUS ZenBook 3 Deluxe ( модельный номер UX490) оснащается 14-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей) и защитным стеклом Corning Gorilla Glass 5, процессорами Intel Core i5-7200U или i7-7500U седьмого поколения, 8 или 16 ГБ оперативной памяти, до 1 ТБ на твердотельных накопителях с интерфейсом PCIe или просто 256 ГБ на SATA3 SSD.


Из коммуникационных возможностей и портов предусмотрены Wi-Fi (802.11ac) и Bluetooth 4.1, пара USB Type-C 3.1 Gen 2 с Thunderbolt 3, один USB Type-C 3.1 Gen 1. Также можно отметить сканер отпечатков пальцев в тачпаде и квартет динамиков Harman Kardon. Заявленное время автономной работы достигает 9 часов. Размеры составляют 329,6 x 214 x 12,9 мм, а вес — 1,1 кг.

Источник
The Verge
Теги
ноутбук ASUS WINDOWS ASUS ZenBook 3 Deluxe

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