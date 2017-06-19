Microsoft Surface Laptop признан абсолютно непригодным для ремонта

Умельцы известного ресурса iFixit разобрали ноутбук Microsoft Surface Laptop, вышедший в продажу в конце прошлой недели. Гаджет умудрился набрать абсолютный ноль по десятибальной шкале ремонтопригодности, то есть ноль.





По мнению iFixit, ноутбук совершенно непригоден для вскрытия и ремонта, внутрь невозможно забраться, ничего не повредив. Процессор, память и накопитель впаяны в материнскую плату, делая невозможным апгрейд. Несмотря на то, что разъем для наушников модульный, к нему можно подобраться только сняв дисплей, радиатор, вентилятор и материнскую плату. Батарею сложно и опасно менять, что делает срок службы ноутбука весьма ограниченным.

На фоне такой оценки Microsoft Surface Laptop, вышедшие недавно обновленные MacBook и MacBook Pro, выглядят просто очень дружелюбными к ремонтникам и пользователям-энтузиастам. Напомним, новые MacBook и MacBook Pro заработали целую единицу у iFixit.



