Объявлена российская цена на планшеты Kodak

Европейский производитель Archos совместно Eastman Kodak представили планшеты под брендом Kodak. Они выйдут в Европе летом 2017 года. Также Archos обнародовала подробности их выпуска в России.





Планшеты Kodak представлены в 7- и 10,1-дюймовом форм-факторе с задней крышкой ярко-желтого или черного цвета в стиле Kodak. 7-дюймовая модель имеет разрешение 1024 x 600 пикселей, а 10,1-дюймовая — 1280 x 800 пикселей. Также планшеты оснащаются четырехъядерным процессором Mediatek MTK8321, 1 ГБ оперативной и 16 ГБ (7’’) или 32 ГБ (10,1’’) встроенной флеш-памяти, камерами на 2 Мп и 8 Мп, аккумулятором 2500 мАч (7’’) или 6000 мАч (10,1’’).





Поддерживаются две SIM-карты, GPS, Bluetooth, Wi-Fi (802.11 b/g/n). Работа производится под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat. Планшеты Kodak появятся в России к концу июня по рекомендованной розничной цене 5 690 рублей и 8 590 рублей, соответственно.