ASUS выпустила гибридный планшет Transformer Pro на базе Kaby Lake

Компания ASUS начала продажи продвинутого гибридного планшета Transformer Pro, который дебютировал на январской выставке CES 2017. Главным отличием по сравнению с прошлогодним Transformer 3 Pro стал переход с процессоров Intel Skylake шестого поколения на Intel Kaby Lake седьмого поколения.





ASUS Transformer Pro оснащается 12,6-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2160 x 1440 пикселей. В его основу легли процессоры вплоть до Intel Core i7-7500U, до 16 ГБ оперативной памяти 2133 МГц и до 1 ТБ на SSD PCIe. Предусмотрен цифровой стилус с возможностью распознавания до 1024 уровней нажатия, сканер отпечатков пальцев, порты USB 3.0, USB 3.0 Type-C, HDMI и слот microSD.

Цена на ASUS Transformer Pro стартует от 999 долларов США.