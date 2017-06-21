Lenovo показала концепт ноутбука с гибким экраном

Компания Lenovo на большом мероприятии в Нью-Йорке показала концептуальный гибкий ноутбук. Точнее, это концепт ноутбука с гибким дисплеем, который можно сложить.


Дисплей в открытом состоянии предоставляет больше пространства для пользователя, чем стандартные ноутбуки сейчас, задействуя область сгиба. Гаджет имеет встроенную клавиатуру и фирменный ярко-красный трекпоинт. Большинство операций при этом предполагается производить голосовыми командами или стилусом.


По словам Lenovo в таком ноутбуке используются "продвинутые материалы" и "новые экранные технологии", не уточнив, впрочем, какие именно.

Источник
Lenovo (YouTube)
Теги
ноутбук LENOVO

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