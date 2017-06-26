7-дюймовый ноутбук GPD Pocket доступен за $500

Компания GPD начала открытую продажу своего миниатюрного ноутбука GPD Pocket. Модель GPD Pocket с Windows 10 оснащается 7-дюймовым сенсорным IPS-дисплеем с разрешением 1920×1200 пикселей и защитой Corning Gorilla Glass 3.


Он базируется на процессоре Intel Atom x7-Z8700 Cherry Trail, 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ на накопителе. Размеры составляют 180 х 106 х 18,5 мм, а вес — 480 граммов. Аккумулятор емкостью 7000 мАч обеспечивает до 12 часов автономной работы.

Напомним, в феврале GPD запустила кампанию по сбору средств на Indiegogo, в результате было собрано более 2 миллионов долларов США, что в десять раз больше необходимых для реализации проекта 200 тысяч. Теперь продажи стартовали напрямую, без краудфандинга, за 496 долларов США.

Источник
liliputing
Теги
ноутбук WINDOWS GPD Pocket

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