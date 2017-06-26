Планшеты Lenovo Tab 4 появились в предзаказе

Компания Lenovo открыла в США прием предварительных заказов на недорогие планшеты серии Tab 4, представленной еще на выставке MWC 2017, которая прошла в Барселоне с 27 февраля по 2 марта. В онлайн-магазинах Amazon и Newegg 8-дюймовая модель доступна за $129,99, а 10,1-дюймовая — за $179,99.


Lenovo Tab 4 8 и Tab 4 10 оснащаются IPS-дисплеями с разрешением 1280х800 пикселей, четырехъядерным процессором Qualcomm Snapdragon 425, 2 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной флеш-памяти, 5-мегапиксельной камерой, аккумуляторами на 4850 и 7000 мАч, соответственно.


Работа производится под управлением операционной системы Android 7.1 Nougat.

Источник
Newegg
Теги
ANDROID планшет LENOVO Lenovo Tab 4

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