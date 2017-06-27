Getac представила свой самый большой защищенный планшет

Компания Getac представила планшет A140. По словам производителя, это самый большой и самый надежный планшет, когда-либо созданный компанией. Он предназначен для автомобильной индустрии, промышленности, полевых служб и силовых структур.


Getac A140 оснащается 14-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей) и яркостью 1000 нит, приспособленный для работы при ярком солнечном свете. В его основе лежат процессоры Intel Core i5 или i7 шестого поколения (Skylake), 4 ГБ оперативной памяти DDR4 с возможностью расширения до 32 ГБ, твердотельный накопитель емкостью 128, 256 или 512 ГБ. Продолжительность работы обеспечивает два аккумулятора с функцией горячей замены.

Дополнительные опции включают Full HD-камеру для видеоконференций, камеру задней панели с разрешением 8 Мп и светодиодной вспышкой, а также модуль 4G LTE.

Планшет прошел сертификацию на соответствие стандартам MIL-STD810G и IP65, что свидетельствует об устойчивости к падению с высоты менее 2 м, воздействию влаги, жидкостей, вибрации, ударов и экстремальных температур от -21°C до +60°С (в режиме работы) и от -40°С до +71°С (в режиме хранения).

Источник
Getac
Теги
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