Panasonic представила защищенный гибридный планшет Toughbook CF-XZ6

Компания Panasonic представила защищенный гибридный планшет Toughbook CF-XZ6. Модель позиционируется как устройство для "белых воротничков": топ-менеджеров любых отраслей, бизнес-консультантов, мерчендайзеров, аудиторов, госслужащих высокого уровня и так далее.


Panasonic Toughbook CF-XZ6 оснащается 12-дюймовым экраном 2160x1440 пикселей, процессором Intel Core i5-7300U vPro 7-го поколения, 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ памяти на твердотельном накопителе.

Планшет поддерживает полный набор бизнес-портов, включая LAN, HDMI, USB 3.1 (Gen 1) Type-C и USB 3.0, также есть модули WLAN Intel Wireless-AC 8265 с опцией 4G LTE и Bluetooth 4.1. В режиме ноутбука устройство может непрерывно работать до 14 часов благодаря встроенной в клавиатуру дополнительной батарее с возможностью «горячей замены». Планшет оснащен собственной 4-элементной батареей и может работать автономно без подзарядки в течение 6,5 часов. Устройство выдерживает падение с высоты до 76 см.

Panasonic Toughbook CF-XZ6 поступит в продажу в июле по цене 2081 евро за стандартную конфигурацию с Intel Core i5, 8 ГБ RAM, 256 ГБ SSD, без 4G.

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Toughbook
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