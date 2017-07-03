Планшет ASUS ZenPad 3S 10 начал обновляться до Android 7.0 Nougat

Компания ASUS начала распространять обновление прошивки со свежей версией операционной системы Android 7.0 Nougat для планшета ASUS ZenPad 3S 10 (модельный номер Z500M).





Напомним, тонкий ASUS ZenPad 3S 10 с поддержкой LTE был анонсирован в январе 2017 года. Изначально он работал под управлением операционной системы Android 6.0 Marshmallow.

Прошивка под номером 14.0210.1706.20 добавляет стандартные новшества Nougat, а также ряд собственных. Например, удаляет признанные излишними шорткаты приложений вроде Audio Wizard, Splendid и System update.