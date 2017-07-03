LG представила тонкий планшет G Pad IV 8.0

Компания LG Electronics представила на родном корейском рынке новый планшет под названием LG G Pad IV 8.0 FHD LTE. Он приходит на смену прошлогоднему LG G Pad III 8.0.


Компания отдельно отмечает тонкость и легкость планшета. Размеры составляют 216,2 x 127 x 6,9 мм, а вес — 209 граммов. Планшет оснащается 8-дюймовым дисплеем с разрешением WXGA (1920 x 1200 пикселей), двумя камерами на 5 Мп, восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 435, 2 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD объемом до 2 Б. Аккумулятор обладает емкостью 3000 мАч.

Поддерживаются 4G LTE, Wi-Fi (802.11 ac), Bluetooth 4.2 и GPS. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat. Продажи LG G Pad IV 8.0 FHD LTE стартуют с 4 июля по цене порядка 306 долларов США.

Источник
LG
Теги
ANDROID планшет LG

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