ASUS начала продажи школьного хромбука Chromebook Flip C213

Компания ASUS начала продажи хромбука Chromebook Flip C213. Этот компактный трансформируемый ноутбук на базе операционной системы Chrome OS выполнен в упрочненном дизайне и предназначен для нужд образования.


Хромбук соответствует военному стандарту Mil-STD-810G по прочности и получил защищенную от пролива клавиатуру. Он оснащается 11,6-дюймовым сенсорным дисплеем с разрешением 1366 x 768 пикселей, который может откидываться на 360 градусов. В основе лежит простенький процессор Intel Celeron N3350 (Apollo Lake), 4 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ на накопителе.


Предусмотрены два порта USB Type-C, два USB Type-A, слот для карточек microSD и аудиоразъем. Время автономной работы заявлено до 10 часов. ASUS Chromebook Flip C213 доступен по цене $349.

Источник
The Verge
Теги
ноутбук ASUS CHROME OS хромбук ASUS Chromebook Flip C213

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