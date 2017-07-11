ASUS начала продажи школьного хромбука Chromebook Flip C213

Компания ASUS начала продажи хромбука Chromebook Flip C213. Этот компактный трансформируемый ноутбук на базе операционной системы Chrome OS выполнен в упрочненном дизайне и предназначен для нужд образования.





Хромбук соответствует военному стандарту Mil-STD-810G по прочности и получил защищенную от пролива клавиатуру. Он оснащается 11,6-дюймовым сенсорным дисплеем с разрешением 1366 x 768 пикселей, который может откидываться на 360 градусов. В основе лежит простенький процессор Intel Celeron N3350 (Apollo Lake), 4 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ на накопителе.





Предусмотрены два порта USB Type-C, два USB Type-A, слот для карточек microSD и аудиоразъем. Время автономной работы заявлено до 10 часов. ASUS Chromebook Flip C213 доступен по цене $349.