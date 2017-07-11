Гибридный планшет Dell Latitude 7285 с беспроводной зарядкой поступил в продажу

Компания Dell начала продажи своего гибридного планшета Latitude 7285, который может похвастаться возможностью беспроводной зарядки. Напомним, модель дебютировала на январской выставке CES 2017.







На самом деле, клавиатура с беспроводной зарядкой — это одна из трех вариантов комплектных клавиатур для Latitude 7285. Другая представляет собой тонкую клавиатуру для путешествий, а третья — добавляет планшету еще четыре часа автономной работы. Дополнительный заряд может оказаться весьма полезным, поскольку заявленное время автономной работы для самого планшета составляет 6 часов.





Dell Latitude 7285 оснащается 12-дюймовым дисплеем Sharp IGZO 3K с разрешением 2880 x 1920 пикселей, процессорами Intel Core седьмого поколения, 8 или 16 ГБ оперативной памяти, до 512 ГБ на твердотельном накопителе. Из портов предусмотрена пара USB Type-C/Thunderbolt 3, кардридер, аудиоразъем. Поддерживаются двухдиапазонный Wi-Fi (802.11ac), Bluetooth 4.2, Miracast и WiGig. Размеры составляют 273,2 х 208,5 х 7,8 мм, а вес — 675 граммов.

Цена на Dell Latitude 7285 стартует от 1200 долларов США за конфигурацию с процессором Intel Core i5-7Y54, 8 ГБ оперативной памяти и накопителем на 128 ГБ. За клавиатуру с дополнительной батареей придется отдать дополнительные $250. За клавиатуру для беспроводной зарядки плюс зарядную подложку — $550, впрочем клавиатуру и подложку можно купить и по отдельности за $380 и $200, соответственно.