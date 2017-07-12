10-дюймовый планшет Archos 101 Platinum 3G оценен дешевле 7 тысяч рублей

Компания Archos сообщила о начале продаж в России планшета Archos 101 Platinum 3G. Это недорогой планшет диагональю 10 дюймов со свежей версией операционной системы Android 7.0 Nougat и поддержкой сотовых сетей третьего поколения.







Archos 101 Platinum 3G оснащен 10,1-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1280 х 800 пикселей, фронтальной VGA-камерой и основной на 2 Мп. Аппаратной основой стал четырехъядерный процессор Mediatek MT8321, 1 ГБ оперативной и 16 или 32 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD объемом до 128 ГБ. Аккумулятор обладает емкостью 5000 мАч.

Планшет Archos 101 Platinum 3G доступен по рекомендованной розничной цене 6 999 рублей.