ZTE представила бюджетный планшет Grand X View 2

Компания ZTE представила планшет Grand X View 2. Это недорогой планшет с простыми техническими характеристиками.


ZTE Grand X View 2 оснащается 8-дюймовым дисплеем с 1280 x 800 пикселей, камерами на 2 и 5 Мп. Аппаратной основой стал четырехъядерный процессор Qualcomm Snapdragon 210 с тактовой частотой 1,3 ГГц, 1 ГБ оперативной и 8 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD объемом до 128 ГБ.

Аккумулятор обладает емкостью 4620 мАч. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.1.1 Nougat. Первым регионом, где появился планшет стала Канада. Он предлагается по цене порядка 140 долларов США.

Источник
MobileSyrup
Теги
ANDROID планшет ZTE

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