Dell выпускает защищенный перевертыш Latitude 12 5289

Компания Dell объявила о выпуске в России ноутбук Latitude 12 серии 5000 (маркировка 5289). Производитель позиционирует модель как "сверхзащищенный" нотубук-трансформер с экраном, вращающимся на 360 градусов.


По части защищенности, речь идет не о возможности работать на дне океана, а о защите данных с помощью разнообразных решений. Ноутбук оснащается 12,5-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), базируется на процессорах Intel Core U седьмого поколения, от 5 ГБ оперативной памяти твердотельном накопителе на 128 ГБ.

Устройство работает автономно до 17 часов. Размеры составляют 304,8 х 210 х 12-18,45 мм, а вес — 1,34 кг.

Источник
Dell
Теги
ноутбук WINDOWS DELL

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