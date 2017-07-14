Перевертыш ASUS VivoBook Flip 14 выходит в продажу

Компания ASUS, судя по всему, в ближайшее время начнет продажи ноутбука-перевертыша VivoBook Flip 14. Изначально модель была представлена в мае на выставке Computex 2017, а теперь на сайте производителя появилась страница с ее описанием, правда, пока без указания стоимости.


Ноутбук оснащается 14-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD (1920 x 1080 пикселей), процессором Intel Core седьмого поколения (архитектура Kaby Lake) вплоть до i7, до 16 ГБ оперативной памяти, графикой NVIDIA GeForce 930MX, опции накопителя включают винчестер до 1 ТБ и SSD до 256 ГБ.


Поддерживаются Wi-Fi (802.11ac), Bluetooth 4.2, есть клавиатура с подсветкой, порты USB 3.1 Type-C, USB 3.0, два USB 2.0 и слот для карт формата SD. Как ожидается, цена стартует от $800.

Источник
ASUS
Теги
ноутбук ASUS

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