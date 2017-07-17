Acer Swift 3 одним из первых получит процессоры Intel Coffee Lake
Судя по всему, компания Acer одной из первых выпустит устройства на базе процессоров Intel Core восьмого поколения под кодовым названием Coffee Lake. Ноутбук Acer Swift 3 с опциональным процессором Intel Core i5-8250U появился в предварительном заказе в онлайн-магазине Amazon.
Напомним, на ежегодной встрече с инвесторами в феврале Intel подтвердила выпуск процессоров Coffee Lake во второй половине 2017 года. Чипы Coffee Lake базируются на 14-нанометровом производственном техпроцессе, также как и седьмое поколение Intel Core (Kaby Lake). При этом, по словам Intel, они обеспечат на 15% большую производительность по сравнению с Core i7 седьмого поколения.
Согласно описанию, процессор Intel Core i5-8250U представляет собой четырехъядерный чип с тактовой частотой 1,6 ГГц, способный разгоняться до 3,4 ГГц, а также кэшем третьего уровня на 6 МБ.