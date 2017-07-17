Acer Swift 3 одним из первых получит процессоры Intel Coffee Lake

Судя по всему, компания Acer одной из первых выпустит устройства на базе процессоров Intel Core восьмого поколения под кодовым названием Coffee Lake. Ноутбук Acer Swift 3 с опциональным процессором Intel Core i5-8250U появился в предварительном заказе в онлайн-магазине Amazon.


Напомним, на ежегодной встрече с инвесторами в феврале Intel подтвердила выпуск процессоров Coffee Lake во второй половине 2017 года. Чипы Coffee Lake базируются на 14-нанометровом производственном техпроцессе, также как и седьмое поколение Intel Core (Kaby Lake). При этом, по словам Intel, они обеспечат на 15% большую производительность по сравнению с Core i7 седьмого поколения.

Согласно описанию, процессор Intel Core i5-8250U представляет собой четырехъядерный чип с тактовой частотой 1,6 ГГц, способный разгоняться до 3,4 ГГц, а также кэшем третьего уровня на 6 МБ.

Источник
LaptopMedia
Теги
ноутбук INTEL ACER Acer Swift 3 Intel Coffee Lake

Комментарии

Материалы по теме

21-дюймовый ноутбук Acer Predator 21 X с изогнутым дисплеем оценен в 630 тысяч рублей

13 января

5 лучших недорогих игровых ноутбуков: модели с NVIDIA GeForce GTX 1050/1050 Ti

27 января

7 лучших недорогих игровых ноутбуков

6 декабря 2016

Acer представила тонкий TravelMate X349 для работы

7 июля 2016

CES 2017: Acer назвала цену 21-дюймового ноутбука Predator 21 X с изогнутым дисплеем

4 января

IFA 2016: 21-дюймовый Acer Predator 21 X стал первым в мире ноутбуком с изогнутым экраном

31 августа 2016
Из рубрикиНоутбуки и планшеты
Перевертыш ASUS VivoBook Flip 14 выходит в продажу
Dell выпускает защищенный перевертыш Latitude 12 5289
4G-планшет Archos 101c Helium оценен дешевле 8,5 тысяч рублей

Обсуждаемое

Жителя Сургута оштрафуют за покупку PS4 в Германии 95
Незаменимых нет! Что купить вместо смартфонов Xiaomi, которые не пропускает таможня 84
Предварительный обзор Honor 9: единственный недорогой «породистый» флагман 59
Пользователи Яндекс.Такси заметили зависимость цен от телефона 42
В НИИ овцеводства и козоводства создали альтернативу Windows 33
9 главных ошибок при сборке игрового компьютера 29