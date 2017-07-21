Lenovo готовит перевертыш на базе Intel Coffee Lake

На прошлой неделе в сети уже появилось описание одного из первых ноутбуков на базе процессоров Intel Core восьмого поколения под кодовым названием Coffee Lake — Acer Swift 3. Теперь к нему присоединился ноутбук-перевертыша Lenovo Yoga 920. Его описание засветилось на сайте FCC (Федеральной Комиссии по Связи США).





Напомним, на ежегодной встрече с инвесторами в феврале Intel подтвердила выпуск процессоров Coffee Lake во второй половине 2017 года. Чипы Coffee Lake базируются на 14-нанометровом производственном техпроцессе, также как и седьмое поколение Intel Core (Kaby Lake). При этом, по словам Intel, они обеспечат на 15% большую производительность по сравнению с Core i7 седьмого поколения.

Если Acer Swift 3 базируется на Core i5-8250U, то Lenovo Yoga 920 получил более мощный Core i7-8550U. Среди его ожидаемых характеристик — 13,9-дюймовый дисплей с разрешением до 3840 x 2160 пикселей, до 16 ГБ оперативной памяти, накопитель на 1 ТБ, динамики JBL и два порта USB Type-C.