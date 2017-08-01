Объявлена российская цена перевертыша Lenovo Yoga 720-15

Компания Lenovo сообщила о начале продаж в России ноутбука-трансформера Lenovo Yoga 720-15. Перевертыш заключен в металлический корпус и получил сканеры отпечатков пальцев. Производитель отдельно отмечает подходящую для игр дискретную графику.


Lenovo Yoga 720-15 представляет собой 15,6-дюймовый ноутбук с разрешением 4K Ultra HD (3840 x 2160 пикселей) или Full HD (1920 х 1080 пикселей). Он оснащается процессорами вплоть до Intel Core i7 седьмого поколения, графикой до NVIDIA GeForce GTX 1050 с 4 ГБ видеопамяти GDDR5, до 16 ГБ оперативной памяти DDR4, до 1 ТБ на PCIe SSD.


За звук отвечают встроенные колонки JBL. Предусмотрены три порта 3 порта USB, включая один Thunderbolt, комбо-разъем для аудиогарнитуры. Время автономной работы достигает 9 часов.

Ноутбук Lenovo Yoga 720-15 станет доступен на российском рынке с августа 2017 года по рекомендованной розничной цене от 90 000 рублей и выше, в зависимости от конфигурации.

Источник
Lenovo
Теги
Россия ноутбук LENOVO Lenovo Yoga 720-15

Комментарии

Материалы по теме

17-дюймовый ноутбук Lenovo Z70-80 вышел в продажу в России

10 марта 2015

21-дюймовый ноутбук Acer Predator 21 X с изогнутым дисплеем оценен в 630 тысяч рублей

13 января

5 лучших недорогих игровых ноутбуков: модели с NVIDIA GeForce GTX 1050/1050 Ti

27 января

5 самых тонких и лёгких 15-дюймовых ноутбуков для полноценной работы

16 февраля

CES 2017: Lenovo представила игровые ноутбуки Legion

3 января

CES 2017: Обновленный Lenovo ThinkPad X1 Carbon похудел и дольше работает

3 января
Из рубрикиНоутбуки и планшеты
iOS 10 установлена на 87% мобильных устройств Apple
Google представила Nearby 2.0 для связи устройств между собой
Samsung Galaxy Tab A 9.7 скоро обновится до Android 7.0 Nougat

Обсуждаемое

Предварительный обзор Honor 9: единственный недорогой «породистый» флагман 97
Незаменимых нет! Что купить вместо смартфонов Xiaomi, которые не пропускает таможня 86
Пользователи Яндекс.Такси заметили зависимость цен от телефона 44
Смартфоны — лучшие новинки июня 2017 года 42
В НИИ овцеводства и козоводства создали альтернативу Windows 34
9 главных ошибок при сборке игрового компьютера 32