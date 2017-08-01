Объявлена российская цена перевертыша Lenovo Yoga 720-15

Компания Lenovo сообщила о начале продаж в России ноутбука-трансформера Lenovo Yoga 720-15. Перевертыш заключен в металлический корпус и получил сканеры отпечатков пальцев. Производитель отдельно отмечает подходящую для игр дискретную графику.





Lenovo Yoga 720-15 представляет собой 15,6-дюймовый ноутбук с разрешением 4K Ultra HD (3840 x 2160 пикселей) или Full HD (1920 х 1080 пикселей). Он оснащается процессорами вплоть до Intel Core i7 седьмого поколения, графикой до NVIDIA GeForce GTX 1050 с 4 ГБ видеопамяти GDDR5, до 16 ГБ оперативной памяти DDR4, до 1 ТБ на PCIe SSD.





За звук отвечают встроенные колонки JBL. Предусмотрены три порта 3 порта USB, включая один Thunderbolt, комбо-разъем для аудиогарнитуры. Время автономной работы достигает 9 часов.

Ноутбук Lenovo Yoga 720-15 станет доступен на российском рынке с августа 2017 года по рекомендованной розничной цене от 90 000 рублей и выше, в зависимости от конфигурации.