Navitel выпускает навигационный планшет T700 3G с картами 47 стран

Компания «Центр навигационных технологий» объявила о выпуске в России планшета Navitel T700 3G. Модель позиционируется как "навигационная" и поставляется с предустановленным предустановлено ПО Навител Навигатор с картами 47 стран, креплением на лобовое стекло и автомобильным зарядным устройством с удлиненным проводом.


Планшет оснащается 7-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 1024 х 600 пикселей, четырехъядерным процессором MediaTek MTK8321 с тактовой частотой 1,3 ГГц, 1 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками microSD объемом до 32 ГБ.


Устройство поддерживает сотовые сети 2G и 3G, работу с двумя SIM-картами, интерфейсы USB 2.0, Bluetooth, Wi-Fi. Аккумулятор обладает емкостью 2800 мАч. Работа производится под управлением операционной системы Android.

Navitel T700 3G доступен по рекомендованной розничной цене 6490 рублей.

Источник
Navitel
Теги
ANDROID планшет Россия Navitel

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