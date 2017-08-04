Китайцы показали новую версию планшета Huawei MediaPad T3 7

На сайте китайского центра по сертификации телекоммуникационного оборудования TENAA была замечена новая версия планшета Huawei MediaPad T3 7, пока не представленная производителем официально.

Напомним, бюджетный планшет Huawei MediaPad T3 7 дебютировал в мае 2017 года. В отличие от представленных тогда моделей, вариация с номером BG2-U01 получила поддержку сотовой связи, она поддерживает сети GSM и WCDMA.

Планшет оснащается 7-дюймовым дисплеем с разрешением 1024 x 600 пикселей, камерами на 2 Мп. Аппаратной основой стал четырехъядерный неназванный процессор, 2 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной флеш-памяти. Емкость аккумулятора составляет 4000 мАч. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat. Размеры составляют 187,6 x 103,7 x 8,6 мм, а вес — 275 граммов.