Планшет LG GPad X2 8.0 Plus рассекречен оператором

В сети появилась информация о готовящемся к выпуску планшете LG GPad X2 8.0 Plus, который пока не был представлен официально. Описание планшета было обнаружено в разделе поддержки оператора T-Mobile.





Планшет относится к среднему уровню и предлагается с опциональной странного вида док-подставкой, которая добавляет аккумулятор на 4100 мАч, стереодинамики и порт USB.

LG GPad X2 8.0 Plus оснащается 8-дюймовым дисплеем с разрешением 1920 x 1200 пикселей, камерами на 5 Мп. Аппаратной основой стал неназванный восьмиядерный процессор с тактовой частотой 1,4 ГГц, 2 ГБ оперативной и 32 ГБ оперативной памяти. Аккумулятор обладает емкостью 4400 мАч. Поддерживаются LTE, Bluetooth 4.2 и NFC. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat.