Планшет LG GPad X2 8.0 Plus рассекречен оператором

В сети появилась информация о готовящемся к выпуску планшете LG GPad X2 8.0 Plus, который пока не был представлен официально. Описание планшета было обнаружено в разделе поддержки оператора T-Mobile.


Планшет относится к среднему уровню и предлагается с опциональной странного вида док-подставкой, которая добавляет аккумулятор на 4100 мАч, стереодинамики и порт USB.

LG GPad X2 8.0 Plus оснащается 8-дюймовым дисплеем с разрешением 1920 x 1200 пикселей, камерами на 5 Мп. Аппаратной основой стал неназванный восьмиядерный процессор с тактовой частотой 1,4 ГГц, 2 ГБ оперативной и 32 ГБ оперативной памяти. Аккумулятор обладает емкостью 4400 мАч. Поддерживаются LTE, Bluetooth 4.2 и NFC. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat.

Источник
T-Mobile
Теги
ANDROID планшет LG

Комментарии

Материалы по теме

IFA 2013: планшет LG G Pad 8.3 с Full HD дисплеем представлен официально

2 сентября 2013

LG анонсировала 10-дюймовый планшет G Pad II

24 августа 2015

LG выпускает новые планшеты G Pad в Европе

12 июня 2014

LG выпустила планшет G Pad 8.3 в России

7 ноября 2013

LG готовит 8,3-дюймовый планшет G Pad с разрешением Full HD Plus

15 августа 2013

LG начинает продажи планшета G Pad 10.1

8 июля 2014
Из рубрикиНоутбуки и планшеты
Google Play понизит в поисковой выдаче глючные и жрущие батарейку приложения
В оповещениях Android Сообщений появилась кнопка "отметить как прочитанное"
Китайцы показали новую версию планшета Huawei MediaPad T3 7

Обсуждаемое

Предварительный обзор Honor 9: единственный недорогой «породистый» флагман 111
Пользователи Яндекс.Такси заметили зависимость цен от телефона 44
Смартфоны — лучшие новинки июня 2017 года 42
5 отличных смартфонов, которые резко подешевели 35
9 главных ошибок при сборке игрового компьютера 34
В НИИ овцеводства и козоводства создали альтернативу Windows 34