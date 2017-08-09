Acer представила прочный Chromebook 11 C771

Компания Acer представила недорогой защищенный хромбук Chromebook 11 C771. Ноутбук на основе Chrome OS оснащается 11,6-дюймовым дисплеем, опционально сенсорным, с разрешением 1366 x 768 пикселей и возможностью открываться на 180 градусов.





В качестве основы выступают процессоры Intel Celeron, Core i3 или Core i5 шестого поколения (архитектура Skylake), 4 ГБ оперативной памяти. По прочности он соответствует военному стандарту MIL-STD 810G, выдерживает падения с высоты 1,2 метра, а клавиатура защищена от пролива до 330 мл воды.

Предусмотрены слот microSD, USB 3.1 Type C, два USB 3.0, HDMI и 3,5-мм аудиоразъем, поддерживается Wi-Fi (802.11ac). Толщина составляет 21 мм, а вес — 1,35 кг. Время автономной работы для версии с тачскрином достигает 12 часов, а без — 13 часов.

Acer Chromebook C771 с тачскрином предлагается за $329,99, без тачскрина — за $279,99.