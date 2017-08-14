«Семейные» планшеты Lenovo Tab 4 вышли в России

Компания Lenovo объявила о выпуске на российском рынке планшетов Lenovo Tab 4. Они позиционируются производителем «семейная» серия для детей и взрослых. В линейку входят 4 модели с диагоналями экрана 8 и 10 дюймов. С помощью дополнительного пакета Kid’s Pack устройства адаптируются для детей.


Lenovo Tab 4 8 и Tab 4 10 оснащаются IPS-дисплеями с разрешением 1280х800 пикселей, четырехъядерным процессором Qualcomm Snapdragon 425, 2 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной флеш-памяти, 5-мегапиксельной основной и 2-мегапиксельной фронтальной камерами, аккумуляторами на 4850 и 7000 мАч, соответственно.


Lenovo Tab 4 8 Plus и Tab 4 10 Plus оснащаются IPS-дисплеями с разрешением 1920х1200 пикселей, восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 625, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти, 8-мегапиксельной основной и 2-мегапиксельной фронтальной камерами, аккумуляторами на 4850 и 7000 мАч, соответственно. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat.


В состав пакета Kid’s Pack также входит защитный бампер и фильтр синего цвета, снижающий нагрузку на глаза ребенка. Другой опциональный комплект Productivity Pack включает Bluetooth-клавиатуру и специальный пользовательский интерфейс с панелью задач для быстрого переключения между приложениями, поддержкой многооконного режима, а также самых распространенных «горячих» клавиш.


Планшет Lenovo Tab4 8 доступен по рекомендованной розничной цене от 9 990 рублей, Lenovo Tab 4 10 — от 13 990 рублей, Lenovo Tab 4 8 Plus — от 17 990 рублей, а Lenovo Tab 4 10 Plus — от 20 990 рублей.

Источник
Lenovo
Теги
ANDROID планшет Россия LENOVO Lenovo Tab 4

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