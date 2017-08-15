ASUS выпустила свой первый ноутбук на базе Windows 10 S

Компания ASUS выпустила свой первый ноутбук на основе операционной системы Windows 10 S. Им стал недорогой VivoBook W202, предлагающийся по цене от 279 долларов США.


ASUS VivoBook W202 оснащается 11,6-дюймовым дисплеем с разрешением 1366 x 768 пикселей и возможностью откидываться на 180 градусов, процессором ntel Celeron N3350, 4 ГБ оперативной памяти и накопителем на 64 ГБ.

Из портов предусмотрены HDMI, два USB 3.0, аудиоразъем, слот для карточек формата, есть поддержка замка. Время автономной работы достигает 11 часов. Поскольку ноутбук ориентирован на школьников, он способен выдержать падения и имеет клавиатуру, защищенную от пролива.

Источник
The Verge
Теги
ноутбук ASUS Windows 10 S

Комментарии

Материалы по теме

7 лучших недорогих игровых ноутбуков

6 декабря 2016

ASUS ZenBook 3 — первый реальный конкурент MacBook. Первый взгляд на ноутбук и планшеты ASUS на Computex 2016

8 июня 2016

ASUS ZenBook Flip S претендует на звание самого тонкого перевертыша

29 мая

ASUS выпускает ноутбук-трансформер VivoBook Flip TP201

11 июля 2016

ASUS представила легкий и мощный Zenbook Pro

29 мая

ASUS представила перевертыш ZenBook Flip UX360CA

24 мая 2016
Из рубрикиНоутбуки и планшеты
Opera убила приложение Opera Max
«Семейные» планшеты Lenovo Tab 4 вышли в России
Релиз Android O состоится 21 августа

Обсуждаемое

Предварительный обзор Honor 9: единственный недорогой «породистый» флагман 135
Обзор смартфонов Samsung Galaxy J3, J5 и J7 2017: дешевые «Самсунги» на замену «китайцам»? 94
5 недорогих, но очень мощных смартфонов 71
Смартфоны — лучшие новинки июня 2017 года 48
Пользователи Яндекс.Такси заметили зависимость цен от телефона 45
9 главных ошибок при сборке игрового компьютера 38