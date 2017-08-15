ASUS выпустила свой первый ноутбук на базе Windows 10 S

Компания ASUS выпустила свой первый ноутбук на основе операционной системы Windows 10 S. Им стал недорогой VivoBook W202, предлагающийся по цене от 279 долларов США.





ASUS VivoBook W202 оснащается 11,6-дюймовым дисплеем с разрешением 1366 x 768 пикселей и возможностью откидываться на 180 градусов, процессором ntel Celeron N3350, 4 ГБ оперативной памяти и накопителем на 64 ГБ.

Из портов предусмотрены HDMI, два USB 3.0, аудиоразъем, слот для карточек формата, есть поддержка замка. Время автономной работы достигает 11 часов. Поскольку ноутбук ориентирован на школьников, он способен выдержать падения и имеет клавиатуру, защищенную от пролива.