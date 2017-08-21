Acer представила перевертыш Nitro 5 Spin на базе Intel Core восьмого поколения

Компания Acer представила ноутбук-перевертыш Nitro 5 Spin на базе новых процессоров Core восьмого поколения (архитектура Kaby Lake-R), которые были анонсированы Intel буквально сегодня с утра. Модель ориентирована на не самые сложные игры.

Как обещает производитель, Acer Nitro 5 Spin с новыми процессорами сможет работать до 10 часов автономно от одной подзарядки. Для сравнения, ноутбук Nitro 5 на базе Core i5-7700HQ обещал до 7 часов автономной работы, если не начинать играть и выполнять другие ресурсоемкие задачи.

Acer Nitro 5 Spin оснащается 15,6-дюймовым сенсорным IPS-дисплеем с разрешением Full HD (1920 x 1080 пикселей), откидывающимся на 360 градусов, графикой NVIDIA GeForce GTX 1050, до 16 ГБ оперативной памяти и до 512 ГБ на твердотельном накопителе с интерфейсом PCI Express. Предусмотрены сканер отпечатков пальцев, два порта USB 3.1 Type-A, USB 3.1 Type-C и HDMI.

Продажи Acer Nitro 5 Spin начнутся в октябре по стартовой розничной цене 999 долларов США.

Источник
Acer
Теги
ноутбук ACER

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