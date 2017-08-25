В России вышел ноутбук Acer Predator 21 Х за 699 990 рублей

Компания Acer сообщила о начале продаж в России монструозного геймерского ноутбука Predator 21 X. Он предлагается по по рекомендованной розничной цене 699 990 рублей. Predator 21 X выпущен ограниченным тиражом в 300 экземпляров, каждый из которых имеет уникальный номер.





Напомним, эта огромная геймерская машина получила дисплей диагональю 21 дюйм, разрешением 2560 x 1080 пикселей, и поддерживает технологию NVIDIA G-Sync, обеспечивающую гладкий вывод видео-контента. Acer Predator 21 X стал первым в мире ноутбуком с изогнутым экраном.

В основе ноутбука лежат процессоры Intel Core i7 седьмого поколения (Core i7-7820HK) и два графических адаптера GeForce GTX 1080 в режиме SLI, до 64 ГБ оперативной памяти и до четырех твердотельных накопителей емкостью 512 ГБ в конфигурации RAID 0 и жесткий диск емкостью 1 ТБ.

Также можно отметить полноразмерную механическую клавиатуру с переключателями Cherry MX Brown, подсветкой и возможностью заменить цифровой блок на игровые клавиши, систему охлаждения с пятью вентиляторами и 9 тепловыми трубками, 4.2-канальную звуковую систему с двумя среднечастотными динамиками, двумя высокочастотными динамиками и двумя сабвуферами, систему отслеживания взгляда Tobii для более простого прицеливания.

Габариты такого переносного игрового центра составляют 568 х 314,5 х 83,25 мм, а вес — все 8,5 кг. Справа над клавиатурой расположена съемная металлическая панель для апгрейда, открывающая доступ к модулям оперативной памяти и 2,5-дюймовому жесткому диску. Она может быть оформлена под заказ пользователя.