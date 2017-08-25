Планшет Samsung Galaxy Tab A 8.0 (2017) обзаведется Bixby

На сайте поддержки Samsung в разделе загрузок появилось руководство для пользователей пока еще не выпущенного официально планшета Samsung Galaxy Tab A 8.0 (2017). Документация подтвердила, что планшет получит поддержку цифрового помощника Bixby.


Впрочем, речь идет только о возможностях Bixby Home, но не голосовом помощнике Bixby Voice. Bixby Home представляет собой контекстный интерфейс помощника, основанный на карточках.


Согласно более ранним утечкам, планшет оснащается 8-дюймовым дисплеем с разрешением HD (1280 x 800 пикселей), 8-мегапиксельной основной и 5-мегапиксельной фронтальной камерами. Аппаратной основой стал четырехъядерный процессор Qualcomm Snapdragon 425 с тактовой частотой 1,4 ГГц и графикой Adreno 308, 2 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной флеш-памяти. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat.


Дебют Samsung Galaxy Tab A 8.0 (2017) можно ожидать на выставке IFA 2017, которая пройдет с 1 по 6 сентября в Берлине.

Источник
Samsung
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