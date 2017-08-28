Планшеты Kodak начали продаваться в России

Европейский производитель Archos совместно с Eastman Kodak объявил о начале продаж в России планшетов под брендом Kodak. Планшеты Kodak представлены в 7- и 10,1-дюймовом форм-факторе с задней крышкой ярко-желтого или черного цвета в стиле Kodak.





7-дюймовая модель Kodak Tablet 7 имеет разрешение 1024 x 600 пикселей, а 10,1-дюймовая Kodak Tablet 10 — 1280 x 800 пикселей. Также планшеты оснащаются четырехъядерным процессором Mediatek MTK8321, 1 ГБ оперативной и 16 ГБ (7’’) или 32 ГБ (10,1’’) встроенной флеш-памяти, камерами на 2 Мп и 8 Мп, аккумулятором 2500 мАч (7’’) или 6000 мАч (10,1’’).





Поддерживаются две SIM-карты, сети HSDPA, GPS, Bluetooth, Wi-Fi (802.11 b/g/n). Работа производится под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat. Планшеты Kodak появятся в России к концу июня по рекомендованной розничной цене 5 690 рублей и 8 590 рублей, соответственно.





Kodak Tablet 7 и Tablet 10 доступны по рекомендованной розничной цене 5 999 и 8 799 рублей.