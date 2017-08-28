Dell представила первый в мире 17-дюймовый ноутбук-перевертыш

Компания Dell представила сегодня следующее поколение ноутбуков Inspiron на базе процессоров Intel Core восьмого поколения (архитектура Kaby Lake-R). Среди новинок выделяется старшая модель Inspiron 7000, по словам производителя, это первый 17-дюймовый ноутбук-трансформер на рынке.


17-дюймовая модель стоимостью от 950 долларов США оснащается процессорами IPS-дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), Intel Core i7 или i5 восьмого поколения (архитектура Kaby Lake-R), графикой NVIDIA GeForce MX150 с 2 ГБ видиопамяти GDDR5, до 16 ГБ оперативной памяти и широким набором опций SSD и HDD. Заявленное время автономной работы достигает 11 часов. Предусмотрены пара портов USB Type-C, USB 2.0 и SD-кардридер.

Также Dell представила 13-дюймовый и 15-дюймовый варианты Inspiron 7000 стоимостью от 850 и 900 долларов США. Самыми большими отличиями, помимо размера дисплея, стала опция 4K-экрана и графика NVIDIA GeForce 940MX для 15-дюймовой модели.

Источник
Dell
Теги
ноутбук DELL Dell Inspiron 7000

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