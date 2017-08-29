Ноутбук Dell XPS 13 перешел на Kaby Lake-R

Компания Dell представила обновленную версию ультрабука XPS 13. Новая версия перешла с процессоров Intel Core седьмого поколения (архитектура Kaby Lake) на процессоры Intel Core восьмого поколения (архитектура Kaby Lake-R).


В результате, пользователи получат ноутбуки с четырехъядерными процессорами примерно по той же цене, что предлагалась прошлая модель с двухведерными процессорами. Заявленное время автономной работы достигает 22 часов при работе с разрешением Full HD.

Напомним, Dell позиционирует XPS 13 как самый маленький в мире 13,3-дюймовый ноутбук, умещающийся в корпусе, по габаритам равном 11-дюймовым моделям.

Продажи Dell XPS 13 на базе Kaby Lake-R начнутся с 12 сентября по цене от 1399,99 доллара США за конфигурацию с Intel Core i7 восьмого поколения, дополнительные конфигурация появятся в октябре. Кроме того, версия с Intel Core i3 седьмого поколения теперь доступна по цене от 799 долларов США.

Источник
Dell
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