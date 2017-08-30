Acer представила тонкий алюминиевый Chromebook 15

Компания Acer представила к выставке IFA 2017, которая пройдет с 1 по 6 сентября в Берлине, хромбук Chromebook 15. Он заключен в алюминиевый корпус, тоньше и легче предшественников.

Acer Chromebook 15 (модельный номер CB515-1H/1HT) оснащается 15,6-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), двухъядерным процессом Intel Celeron или четырехъядерным Intel Pentium, 4 или 8 ГБ оперативной памяти и флеш-накопителем eMMC объемом 32 или 64 ГБ.

Время автономной работы достигает 12 часов. Chromebook 15 сразу поддерживает приложения для Android, их можно загрузить, установив Google Play Store. Вес ноутбука – 1,72 кг, размеры – 378 x 256 x 18,9 мм. Поддерживается Wi-Fi (802.11ac), Bluetooth 4.2, есть USB Type-C, два порта USB 3.0, порт HDMI и кардридер SD.

Acer Chromebook 15 станет доступен в конфигурации с сенсорным (CB515-1HT) или традиционным дисплеем (CB515-1H) по цене от 499 евро.