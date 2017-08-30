Acer представила гибридный планшет Switch 7 Black Edition без вентиляторов

Компания Acer представила к выставке IFA 2017, которая пройдет с 1 по 6 сентября в Берлине, гибридный планшет Switch 7 Black Edition со съемной клавиатурой. По словам производителя, это первый в мире планшет «2-в-1» с бесшумной жидкостной системой охлаждения без вентиляторов и дискретной графикой.



Планшет оснащается 13,5-дюймовым IPS-экраном с разрешением 2256 x 1504 пикселей. В основе лежат процессор Intel Core i7 8-го поколения и графика NVIDIA GeForce MX150. Стилус с технологией Wacom EMR различает 4096 уровней силы нажатия и определяет угол наклона, чтобы изменять ширину и форму штрихов на экране.

С отсоединенной клавиатурой Switch 7 Black Edition весит менее 1,15 кг при этом он заключен в алюминиевый корпус. Запатентованная подставка Acer AutoStand может автоматически складываться и раскладываться при необходимости.


Acer Switch 7 появится в продаже в Северной Америке в декабре этого года по цене от 1 699 долларов США. В Регионе EMEA новинка появится в это же время по цене от 1 999 евро, а в России — в конце 2017 года по цене от 149 990 рублей.


Источник
Acer
Теги
планшет WINDOWS ACER IFA 2017

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