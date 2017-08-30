Планшет Archos Diamond Tab получил 2K-дисплей

Компания Archos представила к выставке IFA 2017, которая пройдет с 1 по 6 сентября в Берлине, планшет Diamond Diamond Tab. Это 10-дюймовая модель в металлическом корпусе с разрешением QHD+ (2560 x 1600 пикселей).





Планшет оснащается шестиядерным процессором Rockchip 3399, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти. Archos Diamond Tab оборудован 13-мегапиксельной основной и 5-мегапиксельной фронтальной камерами и аккумулятором на 6600 мАч.

Планшет Archos Diamond Tab появится в продаже в Европе в октябре 2017 года по цене 299,99 евро.