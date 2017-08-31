Acer представила компактный ноутбук Swift 5 и перевертыш Spin 5 на Kaby Lake-R

Компания Acer представила к выставке IFA 2017, которая пройдет с 1 по 6 сентября в Берлине, обновленные ультрапортативный ноутбук Swift 5 и перевертыш Spin 5. Обе модели перешли на процессоры Intel Core восьмого поколения (архитектура Kaby Lake-R).

Ноутбук Swift 5 в корпусе из магний-литиевого сплава весит меньше 1 кг. Время автономной работы достигает 8 часов. Ноутбук получил сенсорный 13,3-дюймовый IPS-дисплей с разрешением Full HD (1920 x 1080 пикселей). Поддерживается Wi-Fi 2x2 802.11ac.

Ноутбук-трансформер Acer Spin 5 выпускается в 13-дюймовой и 15-дюймовой версиях. 13-дюймовая версия Spin 5 весит около 1,5 кг при толщине корпуса в 15,9 мм. 15-дюймовый аналог весит чуть больше 2 кг при толщине корпуса в 17,9 мм. Они оборудованы до 16 ГБ оперативной памяти DDR4 и батареей, обеспечивающей до 13 часов автономной работы. В 15-дюймовую версию также можно установить дискретную видеокарту NVIDIA GeForce GTX 1050.

Ноутбуки получили процессоры до Core i7-8550U и твердотельный накопитель с интерфейсом PCIe объемом до 512 ГБ.

Acer Swift 5 появится в продаже в декабре и будет стоить от 999 долларов США и 1 099 евро, в зависимости от региона. В России новинка появится в декабре этого года по цене от 84 990 рублей. Acer Spin 5 появится в сентябре по цене от 799 долларов СШ или 899 евро, в России — от 66 990 рублей.