Dell представила экстремально прочный планшет Latitude 7212

К открытию выставки IFA 2017, которая пройдет с 1 по 6 сентября в Берлине, компания Dell представила прочный гибридный планшет Latitude 7212 Rugged Extreme, предназначенный для эксплуатации в экстремальных условиях.





Dell Latitude 7212 оснащается 11,6-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), процессорами Intel Core 6 или 7 или поколения, до 16 ГБ оперативной памяти и до 1 ТБ на твердотельном накопителе с интерфейсом PCIe. Предусмотрены GPS и USB Type-C. В качестве опций предлагаются ОС Windows 10 Pro или Windows 7 Pro, модем 4G LTE.

Планшет может работать при температурах от -29 до 63 градусов Цельсия, защищен от воды, пыли, падений, вибраций, влажности и полевых бурь и песка. Продажи Dell Latitude 7212 начнутся по цене от 1899 долларов США.