Dell представила экстремально прочный планшет Latitude 7212

К открытию выставки IFA 2017, которая пройдет с 1 по 6 сентября в Берлине, компания Dell представила прочный гибридный планшет Latitude 7212 Rugged Extreme, предназначенный для эксплуатации в экстремальных условиях.


Dell Latitude 7212 оснащается 11,6-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), процессорами Intel Core 6 или 7 или поколения, до 16 ГБ оперативной памяти и до 1 ТБ на твердотельном накопителе с интерфейсом PCIe. Предусмотрены GPS и USB Type-C. В качестве опций предлагаются ОС Windows 10 Pro или Windows 7 Pro, модем 4G LTE.

Планшет может работать при температурах от -29 до 63 градусов Цельсия, защищен от воды, пыли, падений, вибраций, влажности и полевых бурь и песка. Продажи Dell Latitude 7212 начнутся по цене от 1899 долларов США.

Источник
Dell
Теги
планшет WINDOWS DELL IFA 2017

Комментарии

Материалы по теме

Acer представила гибридный планшет Switch 7 Black Edition без вентиляторов

30 августа

CES 2017: Dell представила свой Surface Studio без ПК

6 января

Huawei представила гибридный планшет MateBook E

23 мая

Panasonic выпускает прочный гибридный планшет Toughbook 33

19 мая

Panasonic представила защищенный гибридный планшет Toughbook CF-XZ6

28 июня

Гибридный планшет Dell Latitude 7285 с беспроводной зарядкой поступил в продажу

11 июля
Из рубрикиНоутбуки и планшеты
Lenovo представила продвинутый перевертыш Yoga 920
Acer представила компактный ноутбук Swift 5 и перевертыш Spin 5 на Kaby Lake-R
Acer представила тонкий алюминиевый Chromebook 15

Обсуждаемое

Предварительный обзор Honor 9: единственный недорогой «породистый» флагман 181
Обзор смартфонов Samsung Galaxy J3, J5 и J7 2017: дешевые «Самсунги» на замену «китайцам»? 109
5 недорогих, но очень мощных смартфонов 89
Смартфоны — лучшие новинки июня 2017 года 50
5 отличных смартфонов, которые резко подешевели 37
Абонент МТС со специальным тарифом для роуминга скачал навигатор на 120 тысяч рублей 29