Lenovo представила продвинутый перевертыш Yoga 920

К открытию выставки IFA 2017, которая пройдет с 1 по 6 сентября в Берлине, компания Lenovo представила продвинутый ноутбук-перевертыш Yoga 920 на базе процессоров Intel Core 8 поколения.


Ноутбук отличается тонкостью и относительной легкостью. Размеры составляют 323 х 223,5 х 13,95 мм, вес — 1,37 кг. Он оснащается 13,9-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей) или 4K Ultra HD (3840 x 2160 пикселей), процессорами вплоть до Core i7-8550U, до 16 ГБ оперативной памяти DDR4, до 1 ТБ на твердотельном накопителе.


Время автономной работы достигает 15,5 часа для Full HD-модели и 10,8 часа для 4K-модели. Также можно отметить клавиатуру с подсветкой, стилус Active Pen 2, сканер отпечатков пальцев. Поддерживаются Wi-Fi (802.11 ac) и Bluetooth 4.1, есть 2 USB Type-C, USB 3.0 и аудиоразъем.


Lenovo Yoga 920 станет доступен в Европе в сентябре по цене от 1599 евро.


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